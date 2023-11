Hulp voor meer gedupeerde ouders toeslagenaffaire in buitenland

Het kabinet wil meer ouders die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire en naar het buitenland vertrokken, helpen. Een bestaande regeling geldt momenteel voor mensen die voor 7 juli 2020 vertrokken, maar het kabinet wil die groep uitbreiden, schrijft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De bedoeling is dat ook mensen die tussen 7 juli 2020 en 31 december 2021 wegens de toeslagenaffaire naar het buitenland uitweken voor de regeling in aanmerking komen. Deze bestaat eruit dat ze een bedrag krijgen van 30.000 euro en daarnaast hulp in de vorm van het aanpakken van hun schulden en het krijgen van ondersteuning bij een terugkeer naar Nederland.

Voor de naar het buitenland vertrokken ouders is sinds vorig jaar een ‘ondersteuningsteam ouders’ in het buitenland actief. Op dit moment zijn er 950 ouders in het buitenland erkend als gedupeerde. Het ondersteuningsteam helpt nu 678 ouders uit 30 verschillende landen. Inmiddels zijn zo’n 75 gezinnen met hulp van het team teruggekeerd naar Nederland.