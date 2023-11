Familie slachtoffers schietpartij dankt Feyenoord en supporters

Nabestaanden van Marlous en haar dochter Romy hebben voetbalclub Feyenoord, zijn supporters en de stad Rotterdam bedankt voor het betoonde medeleven. Moeder en dochter kwamen op 28 september om het leven bij een schietpartij in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam.

Tijdens de wedstrijd Feyenoord – Go Ahead Eagles, twee dagen na de dodelijke schietincidenten in Rotterdam, was er een minuut stilte voor de slachtoffers, droegen de spelers van Feyenoord een rouwband en zongen supporters in de twaalfde minuut You’ll never walk alone.

Toine Timmers, de vader van Marlous en opa van Romy, schreef naar aanleiding van het eerbetoon een bedankbrief aan de club, die Feyenoord met toestemming van de familie heeft gedeeld. In het schrijven noemde hij de dag van de schietpartij “een gitzwarte donderdag in Rotterdam”.

Romy en haar moeder hadden volgens Toine een “groot hart” voor Feyenoord. “Twee jonge mensen in de bloei van hun leven. Twee mensen met nog heel veel dromen en plannen. De schok die dat gebeuren teweeg heeft gebracht was enorm. Zeker in onze familie, maar ook in Rotterdam en in geheel Nederland. En dus zeker ook bij Feyenoord”, aldus Timmers in de brief.

“De beelden van voor en tijdens de wedstrijd waren, voor mij als vader en opa, hartverscheurend”, schrijft hij verder. “Soms zien we hoe lelijk voetbal kan zijn, maar de spelers, staf en zeker ook de supporters van Feyenoord hebben die zaterdag laten zien hoe mooi voetbal is. Dus wil ik graag, op deze manier, zeggen: Feyenoord bedankt, supporters bedankt, Rotterdam bedankt!”

De 39-jarige Marlous en de 14-jarige Romy kwamen om het leven in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hun buurman, de 32-jarige Fouad L., wordt verdacht van moord op de moeder en dochter. L. wordt ook verdacht van het doodschieten die dag van docent en huisarts Jurgen Damen (43) in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum.