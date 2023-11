Zwolle krijgt volgend jaar vuurwerkverbod

De gemeente Zwolle krijgt een vuurwerkverbod. De komende jaarwisseling mogen Zwollenaren nog een laatste keer zelf consumentenvuurwerk afsteken. Vanaf de jaarwisseling 2024-2025 geldt er een lokaal afsteekverbod. Over een alternatieve viering moet nog worden nagedacht.

Het lokale vuurwerkverbod werd eind 2022 al aangenomen door de gemeenteraad in de motie ‘Zwolle Vuurwerkvrij’. In de opinienota die maandagavond in de raadsvergadering werd besproken, werd de invulling van dat voorstel behandeld en stond de deur nog open het verbod toch af te wijzen. De meerderheid van de raad ging echter ook nu weer voor het scenario met een lokaal vuurwerkverbod.

Plannen voor een alternatieve viering zijn er nog niet, tot teleurstelling van sommige partijen in de raad. Burgemeester Peter Snijders zegde toe zo snel mogelijk een participatietraject te starten over hoe oud en nieuw in Zwolle er in de toekomst uit moet zien. “We gaan idee├źn uit de samenleving halen. Dat is ook mijn inzet voor 2024-2025.” Het lokale verbod moet dan al ingaan. “Misschien zijn de initiatieven dan nog niet tot volle wasdom gekomen. Dat kan ook de komende jaren verder vorm en inhoud krijgen”, aldus de burgemeester over de alternatieven.

Zwolle is niet de enige gemeente die een vuurwerkverbod hanteert. Vorig jaar was er tijdens oud en nieuw een afsteekverbod in twaalf gemeenten, waaronder Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam. Daar komen dit jaar nog vier gemeenten bij, namelijk Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven.