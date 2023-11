Stem op belang van Watertechnologie bij komende verkiezingen in Nederland

In Nederland staat watermanagement hoog op de agenda, en de recente Amsterdam International Water Web (AIWW) heeft de schijnwerpers gericht op de cruciale rol van watertechnologie in het vormgeven van de toekomst van het waterbeheer in ons land. Waterdeskundigen benadrukten tijdens de conferentie dat hoewel er al veel innovaties zijn, de overheid en substantiële investeringen cruciaal zijn om de wateruitdagingen adequaat aan te pakken.

De AIWW Conferentie, die plaatsvond op 7 en 8 november 2023, bracht experts uit de watersector samen en diende als een inspiratie- en netwerkplatform. Keynote speeches, paneldiscussies, presentaties, workshops en postersessies gaven inzicht in de laatste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van waterbeheer. De AIWW heeft zich laten inspireren door de Water Action Agenda van de dit jaar gehouden VN-Waterconferentie van VN. Die actieagenda is erop gericht een boost te geven aan maatregelen om SDG6 (verzekerde toegang tot water en sanitatie voor iedereen) en andere watergerelateerde doelen van de VN tóch te halen. Op de AIWW werd dat ingevuld met het motto ‘Accelerate the Action‘. De noodzaak daarvan wordt gevoeld en onderschreven, maar hoe krijg je het ook tussen de oren van politici?

De organisatoren van de AIWW benadrukten dat water een middel is om veerkrachtige en duurzame ontwikkeling te versnellen. Het belang van het maken van een substantiële impact met water als uitgangspunt werd kracht bijgezet. In een interview met Nieuwsnl, spraken de organisatoren programma directeur Jelle Roorda en Monique Bekkenutte van KNW, als Lennart Silvis Global Director bij Royal HaskoningDHV en Piet Dircke Global Director van Arcadis over de uitdagingen en kansen die Nederlandse waterbeheerders te wachten staan.

De Nederlandse watertechnologiesector werd geprezen als innovatief en internationaal toonaangevend. Echter, werd ook aangegeven dat deze sector in eigen land vastloopt in een moeras van achterhaalde wet- en regelgeving, bureaucratie en landbouwpolarisatie. Om deze kwesties aan te pakken en de innovatie verder te stimuleren, kondigde de netwerkorganisatie Water Alliance het ‘Grote Watertechnologie Debat’ aan.

Dit debat, dat plaatsvond op 8 november op de internationale vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI naast de AIWW, bood een platform voor politici en experts om hun visie te delen over hoe Nederland het potentieel van watertechnologie maximaal kan benutten. Het debat benadrukte de noodzaak van een coherente en proactieve benadering van watermanagement, variërend van verbetering van de waterkwaliteit tot versterking van dijken en andere cruciale infrastructuur.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht werd benadrukt dat kiezers een belangrijke rol hebben in het bepalen van de koers van het waterbeleid in Nederland. Stemmen op partijen die zich inzetten voor substantiële impact en investeringen in watertechnologie is van vitaal belang. De discussies tijdens de AIWW en het ‘Grote Watertechnologie Debat’ dienen als herinnering aan het feit dat water niet alleen een bron van leven is, maar ook een cruciale factor is voor de duurzame toekomst van ons land.