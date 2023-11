Zorgen Zeeuwse BBB en CU over impact energieplannen op landschap

De Statenfracties van BBB en ChristenUnie in de provincie Zeeland willen niet dat er grote bovengrondse hoogspanningskabels en grote koeltorens komen als er twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. In een brief aan Gedeputeerde Staten schrijven de twee fracties dat Zeeland, en dan in het bijzonder de gemeente Borsele, “een lelijk energielandschap” dreigt te worden.

BBB en ChristenUnie verwijzen naar een artikel afgelopen weekend van Omroep Zeeland waarin inwoners van de gemeente Borsele hun ongenoegen uitten over een plan voor nieuwe hoogspanningslijnen dat demissionair minister Rob Jetten en netbeheerder TenneT presenteerden. Een van de opties is een verdubbeling van het aantal hoogspanningsmasten tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.

“De elektriciteit uit de toekomstige windmolenparken op zee en nieuwe kerncentrales moet met enorme hoogspanningskabels overgebracht worden naar de rest van het land. Dit vormt een grote bedreiging voor het unieke, open Zeeuwse landschap”, schrijven BBB en ChristenUnie. “Er zijn voldoende mogelijkheden om ondergrondse kabels aan te leggen.”

Verder houden BBB en ChristenUnie er rekening mee dat als er nieuwe kerncentrales in Zeeland worden gebouwd er ook grote koeltorens komen. Volgens de twee fracties is dat niet nodig. “De kerncentrales worden niet voor niets naast de Westerschelde gepland; zodat er eenvoudig gekoeld kan worden. Het kan niet zo zijn dat er toch koeltorens verschijnen.”

ChristenUnie en BBB willen van Gedeputeerde Staten onder meer weten of ze ook vinden dat alle hoogspanningskabels ondergronds moeten worden aangelegd. Ook willen de fracties weten wat het dagelijkse provinciebestuur gaat doen om het open Zeeuwse landschap te beschermen.