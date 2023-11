Faunabescherming: wolvenplan Gelderland sprookje om verkiezingen

Het plan van de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet om probleemwolven af te schieten is een sprookje waarmee hij stemmen wil winnen voor zijn partij BBB op verkiezingsdag, stelt De Faunabescherming. “BBB won de Provinciale Statenverkiezingen mede door het antiwolvenpopulisme. Nu proberen ze het opnieuw met een sprookje om wolven uit te roeien”, aldus de dierenrechtenorganisatie woensdag op Twitter.

Gelderland kwam dinsdag met een plan om wolven die vaker dan tweemaal vee achter een wolfwerend raster hebben aangevallen, dood te schieten. Zo’n wolf is dan volgens de provincie een probleemwolf die aangepakt moet worden. Wolvendeskundigen werpen tegen dat alleen na DNA-onderzoek vastgesteld kan worden of vee is aangevallen door een wolf en zo ja, door welke wolf. Zo’n onderzoek duurt minstens een aantal dagen en dan is de betreffende wolf allang weer verdwenen.

De Faunabescherming wijst erop dat op de Veluwe maar 3,5 procent van de percelen met vee afdoende is beschermd met een wolvenraster. Dat is kortgeleden gebleken uit een onderzoek van de Wolvencommissie van de provincie. Gelderland wil nu meer subsidie gaan geven voor wolfwerende maatregelen. Op de Veluwe zouden wel tachtig wolven leven, zei de provincie dinsdag. BIJ12, die voor alle provincies wolvenzaken afhandelt, hield het in de meest recente rapportage op twintig gevestigde wolven en 39 welpen in heel Nederland.

De Faunabescherming noemt het wolvenplan van Zoet een “stuntje”, maar de gedeputeerde zegt bij Omroep Gelderland dat hij “er geen moment over heeft nagedacht dat er verkiezingen zouden zijn”. De Provinciale Staten van Gelderland moeten zich nog over het voorstel buigen. De wolf mag volgens Europese wetgeving niet verstoord, verjaagd of gedood worden.