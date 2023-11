Advocaten Taghi: grote vraagtekens bij moment arrestatie Weski

De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi zetten grote vraagtekens bij het moment waarop Taghi’s vorige advocaat Inez Weski is gearresteerd. Volgens hen was er geen enkele actuele aanleiding om Weski afgelopen april op te pakken en heeft het Openbaar Ministerie haar “laten bungelen” en is zij “al die tijd zwartgemaakt”.

Weski zou volgens het OM vanaf het moment dat Taghi na zijn arrestatie eind 2019 in Dubai in Nederland arriveerde tot en met maart 2021 berichten van Taghi hebben doorgespeeld. Toch werd zij eind vorig jaar en ook begin dit jaar wekenlang afgeluisterd en gevolgd door de politie, terwijl het onderzoek op dat moment al nagenoeg was afgerond. Deze informatie deelde advocaat Arthur van der Biezen woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tijdens een zitting in het liquidatieproces Marengo. Hij citeerde uit het dossier in de strafzaak tegen Weski.

Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou via een cryptotelefoon van de inmiddels uit de lucht gehaalde dienst SkyECC, informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

“Waarom moest Weski eind 2022 en begin dit jaar nog gevolgd worden, als het onderzoek naar haar toen al nagenoeg afgerond was? Met welk doel? En is er ook vertrouwelijke informatie opgenomen?”, vraagt Van der Biezen zich af. “Door het als niet meer betrouwbaar afschilderen van Weski is de verdediging onherstelbare schade toegebracht.” Volgens hem moet het OM daarom niet-ontvankelijk worden verklaard. Het OM zou dus niet meer verder mogen gaan met de zaak tegen Taghi.

Van der Biezen nam na de arrestatie van Weski samen met Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti de verdediging van Taghi (45) over.

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.