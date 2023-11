Opkomstcijfers verkiezingen gemeenten rond 11.00 uur wisselend

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen woensdag laat een wisselend beeld zien. Via de website opkomstenuitslag.nl is het tussentijdse opkomstpercentage van tien gemeenten te zien. Den Haag, Eindhoven, Harderwijk, Hilversum, Rotterdam, Tynaarlo, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Emmen.

Van de randstedelijke gemeenten op die lijst heeft tot 11.00 uur Utrecht met 18,5 procent het hoogste opkomstpercentage. In Eindhoven heeft rond 11.00 uur meer dan 15 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht en in Groningen is dat ruim 15 procent. In Den Haag was toen meer dan 14 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan en in Rotterdam ruim 13 procent. In Nijmegen kwam rond 11.00 uur ruim 16 procent al stemmen.

In Emmen was het rond 11.00 uur ruim 16 en in Tynaarlo ruim 19 procent en in Hilversum ruim 18 procent en in Harderwijk bijna 17 procent.

Op die website staan niet de gemeenten Apeldoorn en Arnhem, maar daar hadden respectievelijk rond 10.00 uur 9 procent en 5,5 procent van de kiesgerechtigden gestemd. De gemeente Breda meldt op de eigen website dat het opkomstpercentage rond 11.00 uur op 11 procent lag. De hoofdstad, de gemeente Amsterdam, kon nog geen opkomstcijfers geven. Amsterdam maakt die tussentijdse opkomstcijfers woensdagmiddag rond 13.00 uur bekend.