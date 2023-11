Lijsttrekker LEF nog vast na verstoren slotdebat NOS

Lijsttrekker Daniël van Duijn van LEF, die is aangehouden voor het verstoren van het lijsttrekkersdebat van de NOS dinsdagavond, zit nog vast. Een politiewoordvoerder meldt dat de verdachte woensdag wordt gehoord. Daarna beslist het Openbaar Ministerie wat het vervolg gaat zijn. Dat gebeurt in de loop van de dag.

Van Duijn stond als lijsttrekker van de relatief onbekende jongerenpartij op de lijst van het publiek om het slotdebat, dat plaatsvond in de ontvangsthal van de tijdelijke Tweede Kamer, bij te wonen. Hij kwam op het podium tijdens een debat en schreeuwde van dichtbij naar de politici van VVD, NSC en GroenLinks-PvdA dat ze bij de “oude politiek” horen. Hij beet VVD-leider Dilan Yeşilgöz toe dat haar partij “nooit meer aan de macht” mag komen.

De demonstrant werd verwijderd door de beveiliging uit de ontvangsthal van de tijdelijke Tweede Kamer, hoewel hij wel enige tijd te midden van het podium stond en de politici toeschreeuwde. Ook toen hij werd weggedragen door de beveiliging, bleef hij hard schreeuwen. Toch ging het debat vrijwel meteen nadat hij was weggehaald weer door.

Kort nadat hij door de beveiliging was verwijderd werd Van Duijn overgedragen aan de politie en aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder is hij aangehouden voor onder meer overtreding van artikel 144 van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel gaat over het verstoren van een openbare vergadering of betoging. Ook is hij opgepakt voor wederspannigheid, omdat hij niet meewerkte bij zijn aanhouding, aldus de woordvoerder. Eerder verstoorde Van Duijn de uitzending van Buitenhof door een poster van zijn partij op het raam van de opnamelocatie te plakken.

LEF vindt niet dat de actie van Van Duijn dreigend of intimiderend was, laat de partij op X weten. “Wij kwamen binnen door metaaldetectoren en onze tassen werden gecontroleerd. Iedereen in de zaal wist toen Daniël opstond dat er geen gevaar was. We snappen dat de actie mensen thuis heeft kunnen laten schrikken, maar als je kijkt naar de gezichtsuitdrukkingen van de mensen in de zaal en de politici, was er nooit sprake van dreiging of intimidatie.”