Defensieminister Ollongren: akkoord staakt-het-vuren welkom nieuws

Het akkoord over een tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en Hamas is “welkom nieuws”, zegt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren woensdag in een bericht op X.

“Welkom nieuws dat er een akkoord is over een staakt-het-vuren en de vrijlating van gegijzelde vrouwen en kinderen. Essentieel ook om de dramatische humanitaire situatie in Gaza te verlichten en massief meer hulp mogelijk te maken”, aldus de bewindsvrouw.

Ook demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot reageerden eerder op woensdag verheugd op het bericht.