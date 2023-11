‘Drukte’ en koffie in het kleinste stembureau van Nederland

Er is al heel wat koffie geschonken, woensdagochtend voor 09.00 uur in de huiskamer van Wim Westhoff, in Marle (Overijssel). Hij is de gastheer van het kleinste stembureau van Nederland. “We hebben al zeven of acht stemmers gehad, en dat voor 09.00 uur. Dat is best veel, aangezien we er vandaag ongeveer zeventig verwachten”, zegt Westhoff. In het buurtschap in de gemeente Olst-Wijhe komen meestal in ieder geval de ongeveer vijftig geregistreerde kiesgerechtigden, maar ook andere kiezers van buiten Marle weten zijn huis te vinden.

“Er zijn mensen die bewust hun stempas omzetten naar een kiezerspas om in andere gemeenten te kunnen stemmen”, legde hij eerder al uit. Daardoor kan de opkomst hoger uitvallen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 bijvoorbeeld haalde het stemlokaaltje een opkomst van bijna 300 procent.

Woensdagochtend kwam een mevrouw die nachtdienst had gehad langs zijn huis om te stemmen. “Die wilde geen koffie, want ze moest gaan slapen”, aldus Westhoff. Ook een jongen kwam stemmen. “Die komt elk jaar op weg naar het werk. Die moest ook door.” Maar volgens Westhoff is er deze dag ook ruimte voor het sociale aspect. “We zitten hier met drie mensen uit de gemeenschap en dan heb je altijd wat te praten. Dan hoor je het laatste nieuws over de buren bijvoorbeeld.” Dat is “juist wel belangrijk”, aldus Westhoff.

Het woonhuis is sinds 1948 een stembureau voor Marle. Het ligt in tegenstelling tot Olst en Wijhe op de westelijke oever van de IJssel. Om te voorkomen dat de kiezers uit Marle de rivier moeten oversteken, werd een apart stembureau ingericht in het huis. Dit jaar zal het ongeveer de 75e keer zijn dat de woonkamer dienst doet als stembureau, aldus Westhoff. “Ikzelf niet hoor, ik ben nog geen 75. Maar mijn vader kreeg toen van de gemeente de vraag of het kon in ons huis. En dat kon.”

Westhoff en de vrijwilligers blijven tot 21.00 uur zitten. Dan gaan alle stembureaus dicht. “We kunnen niet stoppen als iedereen uit Marle is geweest, want er kunnen dus ook nog anderen komen.”