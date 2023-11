Bruins Slot: akkoord gevechtspauze Israël en Hamas goed nieuws

Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) noemt het goed nieuws dat er een akkoord is bereikt over een tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Ook de vrijlating van een groep gegijzelde vrouwen en kinderen in Gaza noemt de minister goed nieuws. “Ik ben hoopvol dat hiermee een einde komt aan de onzekere situatie waarin zij en hun naasten verkeren.”

Nederland blijft oproepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle andere gegijzelden, schrijft Bruins Slot verder op X. “Ik leef intens met hen mee in deze verschrikkelijke tijd.” De minister noemt het belangrijk dat het Rode Kruis hen kan bezoeken, “zodat zij indien nodig zorg kunnen krijgen”.

De minister zegt verder dat het cruciaal is dat humanitaire hulp nu op grote schaal Gaza bereikt. “Er is dringend behoefte aan schoon water, voedsel, medische zorg en brandstof. We roepen op om de duur van de gevechtspauze volledig te respecteren en danken Qatar, de VS, Egypte en andere partners voor hun inzet.”