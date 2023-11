Partijen hebben 1,3 miljoen euro uitgegeven aan internetreclame

Politieke partijen hebben in de laatste maand van de verkiezingscampagne bijna 1,3 miljoen euro uitgegeven aan onlineadvertenties, meldt de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat hier om advertentieruimte die is ingekocht bij de moederbedrijven van Facebook en Google tussen 18 oktober en 16 november. GroenLinks-PvdA gaf met 412.000 euro veruit het meest uit.

Na de linkse combinatie gaven D66 (208.000 euro), FVD (127.000 euro), CDA (107.000 euro) en VOLT (101.000 euro) het meest uit aan internetreclames.

De meeste onlineadvertenties werden ingekocht bij Meta. Politieke partijen gaven samen 753.000 euro uit bij dit moederconcern van Facebook en YouTube. Het bedrijf biedt de meeste opties om advertenties te richten op een zeer specifieke groep. GroenLinks-PvdA probeert bijvoorbeeld mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in kunstmusea en bibliotheken. Partij voor de Dieren richt zich onder meer op liefhebbers van natuurdocumentaires.

Het is de vraag hoe lang politieke partijen zo gericht reclame kunnen blijven maken. De toezichthouder European Data Protection Board (EDPB) maande Meta onlangs om niet meer op deze manier te adverteren, omdat de privacyregels dat niet toe zouden laten. Het techbedrijf heeft vervolgens zijn voorwaarden aangepast en denkt daarmee wel aan de regels te voldoen. Europese privacywaakhonden zijn momenteel aan het uitzoeken of dat laatste ook echt zo is. Bovendien hebben Europese regeringsleiders en het Europees Parlement onlangs afgesproken om de regels voor politieke reclame strenger te maken.