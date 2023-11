De Jonge: er ligt een hele ingewikkelde formatiepuzzel

De winnaars van de verkiezingen hebben “een hele ingewikkelde formatiepuzzel” te leggen, zegt Hugo de Jonge die als binnenlandminister verantwoordelijk is voor de democratische rechtsstaat. De CDA-minister noemt de verkiezingsuitslag “een aardverschuiving van jewelste”.

Volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL krijgt de PVV 35 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. “De minister van Binnenlandse Zaken is in de eerste plaats democraat en ik denk dat je niet anders kunt dan hem gewoon feliciteren”, zegt De Jonge over PVV-leider Geert Wilders. Hij wil hem “een enorm compliment maken voor de campagne die hij heeft gevoerd.” Tegelijkertijd benoemt hij ook GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract als “grote” winnaars. “Hoewel niet zo groot als gedacht wellicht, maar toch groot”, aldus De Jonge over NSC.

Op de vraag of het zeer doet dat Pieter Omtzigt als ex-CDA’er met zijn nieuwe partij NSC binnenkomt met 20 zetels zegt De Jonge dat hij het iedereen gunt, “maar ons het meest, het doet vooral pijn dat het CDA klein is geworden”. Hij had op meer dan 5 zetels voor het CDA gehoopt, “rond de 10, en ik had nog meer terecht gevonden”. Toch heeft De Jonge ondanks de “totale teleurstelling” over de uitslag “totaal vertrouwen in de noodzaak van het bestaan van onze partij en de toekomstvastheid van ons verhaal”. Ook prijst hij CDA-leider Henri Bontenbal om zijn “authenticiteit”.

Daar sluit CDA-buitenlandminister Hanke Bruins Slot zich bij aan: “ik ben trots op mijn club en ik ben trots op hoe Henri het heeft gedaan”. De teleurstelling is volgens haar “natuurlijk groot”, maar tegelijkertijd voelt ze binnen het CDA “energie en kracht om door te gaan”. Waar het deze verkiezingen mis is gegaan bij haar partij laat Bruins Slot over aan analisten.