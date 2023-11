50PLUS-voorman blij met voorspelde zetel: dit verdienen ouderen

50PLUS-lijsttrekker Gerard van Hooft is blij met de Tweede Kamerzetel die zijn partij volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL heeft behaald. “Dat verdienen de ouderen”, zegt hij tegen het ANP.

Eenmaal in de Kamer wil Van Hooft zich hard maken voor een goede oudedagsvoorziening, betere huisvesting en zorg, maar ook minder immigratie. Hij is naar eigen zeggen bereid met iedereen samen te werken en “iedere mogelijke coalitie” aan een meerderheid te helpen.

De aanloop naar de verkiezingen werd bij 50PLUS opnieuw gekenmerkt door ruzie. Zoals al vaker in de geschiedenis van de ouderenpartij was er gedoe over de kandidatenlijst. Het partijbestuur wilde die laten aanvoeren door Ellen Verkoelen maar daar was verzet tegen. De politie en de rechter moesten er aan te pas komen, en uiteindelijk kozen de leden met een nipte meerderheid Gerard van Hooft tot lijsttrekker.

Van Hooft zegt dat nu “de minder frisse appels” uit de partij zijn verdwenen en “een nieuwe generatie” het roer heeft overgenomen.

De vorige Tweede Kamerverkiezingen leverden 50PLUS ook één zetel op, die werd ingenomen door lijsttrekker Liane den Haan. Zij kreeg al snel ruzie met het bestuur en keerde de partij de rug toe. Den Haan ging door als zelfstandig Kamerlid. Van Hooft belooft dat hij niet zal “wegrennen”.