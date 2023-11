Voorlopige uitslag Amsterdam: GL-PvdA winnaar, PVV bijna verdubbeld

Met meer dan 33 procent van de stemmen is GroenLinks-PvdA de grootste partij in Amsterdam. Dat meldt de gemeente op basis van 85 procent van de stemmen die geteld zijn. PVV komt volgens deze voorlopige telling uit op 9,5 procent, dat zou bijna een verdubbeling zijn in de hoofdstad vergeleken met 2021 (5,1 procent).

Vorige verkiezingen haalde PvdA en GroenLinks bij elkaar opgeteld 17,6 procent van de stemmen in Amsterdam.

VVD is volgens de voorlopige uitkomst de tweede partij in de hoofdstad, met 11,9 procent. D66 levert flink in ten opzichte van 2021 (22,7 procent) en eindigt nu als derde partij met 9,9 procent van de stemmen. Zij worden gevolgd door PVV, DENK (7,2 procent) en NSC van Pieter Omtzigt (6,6 procent).

Amsterdam gaat donderdag verder met stemmen tellen. In de RAI zullen donderdag en vrijdag de stemmen centraal per kandidaat per partij worden geteld. De definitieve uitslag volgt “vrijdag eind van de dag”, aldus een woordvoerder van de gemeente.