Jetten (D66) chagrijnig wakker na historische overwinning PVV

Partijleider Rob Jetten van D66 zegt dat hij chagrijnig wakker is geworden na een verkiezingsavond waarin de PVV een historische zege heeft geboekt. Voor aanvang van de eerste fractievergadering na de stembusgang laat de liberale politicus er geen twijfel over bestaan dat zijn partij niet gaat regeren met de partij van Geert Wilders. Hij zal in gesprek gaan met de verkenner, maar verwacht dat het daarbij zal blijven.

“Wij staan voor optimistische politiek, voor investeren in onderwijs, klimaat en Europa in plaats van daar de rug naartoe draaien”, zegt Jetten. “Dus een coalitie met D66 en de PVV gaat er niet komen.” Hij vindt dat andere partijen aan zet zijn om te verkennen of zij in een coalitie kunnen met Wilders.

In een volle vergaderzaal heeft Jan Paternotte de voorzittershamer overgedragen aan Jetten. De nieuwe fractieleider werd ondanks het zetelverlies van 24 naar 9 zetels met luid applaus ontvangen.