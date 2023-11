Baudet draagt graag bij aan een rechts kabinet

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) hoopt dat het “lukt om een rechtse regering te vormen”, meldt hij donderdagochtend op X. “Mochten wij daar op een of andere manier aan kunnen bijdragen, dan zullen we dat vanzelfsprekend graag doen”, zo biedt hij een samenwerking aan.

Verder feliciteert hij Geert Wilders, de voorman van de partij die woensdag de grootste werd in de Tweede Kamerverkiezingen. Met bijna alle stemmen geteld, lijkt het erop dat de PVV 37 zetels heeft behaald. Volgens de laatste prognose komt de FVD zelf uit op drie zetels.

Baudet spreekt van een “tegenvallende uitslag” voor zijn partij, maar zegt dat er sprake is van een “momentopname die eerder het gevolg was van een ‘strijd om de grootste’, dan als algemeen teken van vertrouwensverlies van kiezers” in zijn partij.