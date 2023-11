Dode in Alkmaar na mogelijke schietpartij, inwoner aangehouden

In het Noord-Hollandse Alkmaar is woensdagavond een overleden man (18) gevonden in een tuin aan de Baansingel. De politie vond het lichaam na een melding van een mogelijke schotenwisseling. Later op de avond is een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij zit nog vast.

Het slachtoffer komt uit de gemeente Waadhoeke (Friesland).

De politie weet dat er beelden circuleren van de overleden man en roept iedereen op die niet online te verspreiden. Verder vraagt de politie aan mensen die informatie hebben om zich te melden.