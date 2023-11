Kabinet voorstander van sancties tegen Israëlische kolonisten

Het demissionaire kabinet vindt dat de Europese Unie moet kijken of het mogelijk is Israëlische kolonisten die geweld plegen op de Westelijke Jordaanoever sancties op te leggen. Het gaat dan om inreisverboden, zei minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Ze zei “ernstig bezorgd” te zijn over het geweld van kolonisten tegen Palestijnen. Dat is sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas enorm gestegen. Er zijn al zo’n tweehonderd Palestijnen gedood bij dat geweld. Bruins Slot zegt haar bezorgdheid ook steeds over te brengen aan haar Israëlische ambtgenoot.

Tijdens het debat vroegen D66, CDA en GroenLinks-PvdA om strafmaatregelen tegen kolonisten. Ook de VVD laat weten sancties te steunen, net als de SP. Die laatste partij wil nog een stap verder gaan met opschorting van het associatieverdrag met Israël en geen ondertekening van het militaire samenwerkingsverdrag.