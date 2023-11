Levensmiddelenbranche: lastenverlichting door nieuw kabinet nodig

Het aankomende kabinet zal moeten kiezen voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring voor ondernemers. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in een reactie op de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. De supermarkt- en foodservicebranche wil investeren in de toekomst, maar zegt hierin te worden belemmerd door “toenemende regeldruk en bureaucratie”.

Het CBL zegt dat er sprake is van een “verdeeld politiek landschap”, en benadrukt daarom het belang van een “stabiel kabinet om Nederland de komende jaren vooruit te helpen”. Thema’s zoals bestaanszekerheid, ondernemersklimaat en het bevorderen van een gezonde levensstijl vereisen volgens het CBL een duidelijke en langdurige aanpak van overheid en bedrijfsleven. “Het CBL hoopt daarom op een spoedige formatie die concrete en stabiele oplossingen kan bieden voor ketenpartijen, ondernemers en consumenten.”