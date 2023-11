Bruins Slot gaat Jordaanse collega geruststellen na winst PVV

Demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot gaat de Jordaanse buitenlandminister Ayman Safadi geruststellen door uit te leggen dat de PVV met de verkiezingswinst op zak geen alleenheerser wordt. Dit doet zij nadat Safadi donderdag op het berichtenplatform X de “racistische standpunten” uit het verkiezingsprogramma van de PVV had veroordeeld. In het programma van de partij van Geert Wilders staat dat “Jordanië de enige echte Palestijnse staat is”.

Bruins Slot veroordeelt het punt uit het PVV-verkiezingsprogramma zelf niet omdat het om een voorstel gaat. “Maar wat ik natuurlijk wel ga doen is mijn Jordaanse collega bellen”, aldus de buitenlandminister voorafgaand aan de ministerraad. “Wij doen het echt heel anders dan in een heleboel andere landen, dus ik verwacht vooral komende weken veel uitleg te moeten geven over hoe wij tot een nieuwe regering komen. En hoe dat verschilt met andere landen die zelfs na een paar dagen al een nieuwe regering hebben.”

Ook gaat de bewindsvrouw benadrukken dat het huidige demissionaire kabinet voorstander is van een tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict, “dat er een veilige staat voor Israël komt, maar ook een vitale staat voor de Palestijnen”. Dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer voor een tweestatenoplossing is, en dat dat donderdag nog werd bevestigd tijdens een debat over Gaza, zal Bruins Slot aan haar Jordaanse collega laten weten.

Geert Wilders snapt “de ophef niet”, zegt hij desgevraagd tegen het ANP. “Jordanië is echt de enige echte Palestijnse staat.” Volgens Wilders is het een “goedbedoelde feitelijke constatering. Niks van kritiek aantrekken zou ik zeggen.”