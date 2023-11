RIVM: verband piek longontstekingen en uitbraak China onduidelijk

Het is niet duidelijk of de recente toename van het aantal longontstekingen onder kinderen in Nederland verband houdt met een uitbraak van luchtweginfecties bij kinderen in China. “Dat is nu nog niet te zeggen. We weten het niet. Maar we gaan er niet van uit”, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Volgens het instituut is het in deze tijd van het jaar te verwachten dat meer mensen een infectie aan de luchtwegen oplopen.

Onderzoeksinstituut Nivel houdt het aantal longontstekingen bij. Op elke 100.000 kinderen van 5 tot en met 14 jaar hadden vorige week 103 een longontsteking. Dat zijn er bijna twee keer zo veel als op het hoogste punt vorig jaar. Ook bij kinderen tot en met 4 jaar stijgt het aantal longontstekingen.

Ook in China hebben veel kinderen de afgelopen weken longontsteking. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties gaat het om bekende infectiebronnen en heeft de uitbraak waarschijnlijk te maken met het opheffen van de coronamaatregelen in het land vorig jaar. China gaat nu de eerste volledige winter zonder strenge quarantainemaatregelen en lockdowns in.

Het RIVM zegt de uitbraak in China te volgen via de WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC.