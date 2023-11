Trevor Noah vindt winnen Erasmusprijs ‘werkelijk een eer’

Trevor Noah vindt het winnen van de Erasmusprijs “werkelijk een eer”. Dat zei de Zuid-Afrikaanse komiek en televisiepresentator dinsdag in zijn dankwoord na het in ontvangst nemen van de prijs. Hij kreeg de prijs uit handen van koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en kunsten.

Noah vindt het “niet te geloven” dat hij de prestigieuze prijs krijgt. “Toen ik mijn komediecarrière begon, had ik nooit kunnen dromen dat dat kleine podium in Johannesburg het eerste puzzelstuk zou worden van een puzzel die me in contact zou brengen met mensen van over de hele wereld.” Komedie is volgens hem connectie; de “diepe menselijke band” die we krijgen als we erachter komen dat we gedeelde dromen hebben. “Of je van Amsterdam komt of Johannesburg, we leggen allemaal samen de complexe reis des levens af.” Door te lachen kunnen we barrières doorbreken, vervolgde Noah. “En het is een herinnering aan het feit dat er zelfs op de donkerste momenten licht is.”

Koning Willem-Alexander sprak van een bijzondere dag, waarop de jongste laureaat ooit de prijs kreeg. De koning verwees naar een eerdere winnaar van de prijs, Charlie Chaplin. “Een briljante komiek”, sprak hij, “een talent dat hem verbindt met de laureaat van vandaag.” Humor kan soms “tricky business” zijn, en zelfs leiden tot geweld. “Maar stel je voor, een wereld zonder grappen.” Lachen werkt bevrijdend, stelde koning Willem-Alexander. “Trevor Noah weet dat beter dan wie dan ook. Hij is meester van de bevrijdende lach.”

De koning is regent van de Stichting Praemium Erasmianum, die elk jaar een ander thema kiest. Dit jaar is gekozen voor ‘Lof der Zotheid’, naar het gelijknamige boek van Desiderius Erasmus waarin humor, maatschappijkritiek en satire centraal staan. Noah handelt volgens de jury “in Erasmiaanse geest” met zijn talige, spottende en verbindende humor.

Onder de aanwezigen bevonden zich veel vakgenoten, onder wie Soundos El Ahmadi, Peter Pannekoek, Sanne Wallis de Vries, Raoul Heertje, Kasper van der Laan, Najib Amhali en Marc-Marie Huijbregts. Ook prinses Beatrix woonde de uitreiking bij naast onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, rapper Akwasi Ansah en voormalig Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet.

Aan de Erasmusprijs is een geldbedrag verbonden van 150.000 euro.