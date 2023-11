Medewerker politie Rotterdam aangehouden om computervredebreuk

Een werknemer van de politie-eenheid in Rotterdam is afgelopen maandag aangehouden op verdenking van computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De politiemedewerker zit inmiddels niet meer vast, maar blijft wel verdachte.

Meer details over de identiteit van de medewerker en het type werk dat de verdachte voor de politie doet, zijn niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de medewerker is geschorst.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten en de Dienst Regionale Recherche van de politie onderzoeken de zaak onder leiding van het Rotterdamse Openbaar Ministerie.