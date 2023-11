Asielopvang Kijkduin leidt tot stevig debat Zuid-Hollandse Staten

De tijdelijke opvang van 100 tot 120 asielzoekers in een hotel in Kijkduin heeft tot een stevige discussie geleid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer maakte tijdens een commissievergadering een rekensommetje van de kosten hiervan en vroeg of dit geld niet beter besteed kan worden aan woningbouw voor Zuid-Hollanders.

Het kwam de leider van de coalitiepartij op afkeurende reacties van diverse fracties te staan. “Is er een prijs te hangen aan menselijkheid?”, zei Vinesh Lalta van D66. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst zei “diep bedroefd” te zijn over “het ontbreken van menselijkheid aan de kant van BBB”. Sinds afgelopen weekend worden in een hotel aan de boulevard van badplaats Kijkduin ruim 100 asielzoekers opgevangen, om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Die crisisopvang duurt tot uiterlijk 15 januari.

Steven Datema van de ChristenUnie vroeg Veentjer waarom hij zich wel druk maakt om het aantal asielzoekers in Zuid-Holland (“we vangen er slechts 2000 op, schandalig, dat is niets”) en niet om de ongeveer 145.000 arbeidsmigranten in de provincie die eveneens de zo schaarse woonruimte innemen. “Dat is een verhouding van 1 op 70. De BBB richt nu het vergrootglas op een heel kleine groep die onze hulp het hardste nodig heeft en heeft een blinddoek op voor die heel grote groep waar de problemen met woonruimte echt door komen.”

Volgens Veentjer zijn arbeidsmigranten “ontzettend belangrijk” voor de Zuid-Hollandse economie. “Dus als migratie geld oplevert, vindt de BBB dat prima”, concludeerde Van Aelst (SP). “Maar als het gaat om migratie wanneer mensen op zoek zijn naar een veilige haven, dan kost het geld en dat wilt u dus niet.” Volgens de BBB-fractievoorzitter zijn lang niet alle migranten die naar Nederland komen op de vlucht. “Ze komen van heinde en verre, over vele landsgrenzen naar ons toe. Veel van deze mensen vluchten niet voor oorlog, maar zijn op zoek naar zekerheid en misschien ook wel naar geld.”

Opvallend genoeg wilde de PVV zich niet mengen in de discussie. “Wij bewaren onze bijdrage tot de Provinciale Statenvergadering over dit onderwerp”, zei fractievertegenwoordiger Harm Groenendijk. Marleen Maat van GroenLinks-PvdA noemde dat “een minachting van onze commissie”, maar Groenendijk wilde zich alsnog niet uitspreken. Na een debat van bijna drie uur besloot een meerderheid van de partijen dat het onderwerp voldoende besproken was en dus niet meer behandeld hoeft te worden in de PS-vergadering.