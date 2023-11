OM vervolgt speler Legia Warschau om mishandeling AZ-beveiliger

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt voetballer Radovan Pankov van de Poolse club Legia Warschau voor (poging tot) zware mishandeling van een beveiliger van AZ. Dat bevestigt een woordvoerder van justitie na berichtgeving door RTL Nieuws. De Servische speler moet op 11 januari in de rechtbank in Alkmaar verschijnen.

De mishandeling waarvan Pankov wordt verdacht, vond plaats na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau op 5 oktober in het stadion in Alkmaar. Die wedstrijd in de Conference League, die AZ met 1-0 won, verliep zeer onrustig. Voorafgaand aan het duel bestormden aanhangers van de Poolse voetbalclub de toegangspoort van het stadion, waarbij een ME’er bewusteloos raakte. Na de wedstrijd werden twee spelers van Legia Warschau opgepakt voor het dusdanig verwonden van AZ-personeel “dat medische zorg nodig was”, stond een dag later in een gezamenlijke verklaring van de gemeente Alkmaar, de politie, AZ en het Openbaar Ministerie.

Al snel werd duidelijk dat het om Radovan Pankov en de Portugese speler Josué Pesqueira ging. De twee werden een dag na de wedstrijd weer vrijgelaten, maar bleven toen wel verdachte in de zaak. Nu gaat het OM dus over tot vervolging van Pankov. Over Pesqueira zegt de woordvoerder van justitie dat het onderzoek nog loopt.

Vanuit Polen klonk kritiek op de ongeregeldheden rond de wedstrijd en het ingrijpen van de ME. Zo werd de Nederlandse ambassadeur in de Poolse hoofdstad Warschau ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde volgens de Poolse regering “vanwege geloofwaardige, zeer verontrustende informatie over discriminerend optreden van de Nederlandse diensten tegen Poolse burgers, onder meer in de stad Alkmaar”.

In hun gezamenlijke verklaring stelden de gemeente Alkmaar, de politie, AZ en het OM eerder dat in Poolse media het beeld werd geschetst “dat spelers het slachtoffer waren van optreden van de ME, maar dit is geenszins het geval. Het waren de spelers die geweld gebruikten.”