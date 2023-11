Plasterk ontvangt zes partijleiders voor verkenningsgesprekken

Verkenner Ronald Plasterk praat donderdag verder met de leiders van zes partijen. Hij spreekt allereerst Rob Jetten (D66), gevolgd door Caroline van der Plas (BBB), Henri Bontenbal (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Thierry Baudet (FVD) en Esther Ouwehand (PvdD).

Woensdag praatte Plasterk al met de leiders van de vier grootste partijen. Na afloop zei Pieter Omtzigt (NSC) er nog niet klaar voor te zijn om te onderhandelen met de PVV. Volgens hem zijn er nog steeds “belemmeringen in de sfeer van de rechtsstatelijkheid”.

Plasterk sprak direct na zijn aanstelling nog de hoop uit om volgende week met een afronding van de verkenningsgesprekken te komen. Of dat nog lukt, is de vraag: vooralsnog zijn onderhandelingen voor een meerderheidskabinet, wat een gedeelde wens is, nog niet in beeld.