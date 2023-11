XR eist opnieuw stoppen giflozingen van Chemelot in de Maas

Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagmiddag opnieuw gedemonstreerd voor het hoofdkantoor van Waterschap Limburg in Roermond. Ze eisten een verbod op schadelijke lozingen in de Maas van industrieterrein Chemelot bij Geleen en handhaving daarvan met grote boetes. Het waterschap is vergunningverlener voor de lozingen vanaf Chemelot.

XR demonstreerde twee maanden geleden al met soortgelijke eisen bij het schap in Roermond, maar vond de reactie van het waterschap “teleurstellend”. Volgens XR ligt het beleid van het Waterschap Limburg “op ramkoers met een leefbare aarde in de toekomst”.

“Chemelot mag onze Maas nog steeds vervuilen met grote hoeveelheden chemische troep: jaarlijks meer dan 14 ton microplastics en 661 verschillende chemische stoffen, waaronder zware metalen en een paar honderd opkomende stoffen waarvan niet bekend is welke gevolgen ze hebben op mens en milieu”, aldus XR. “Veel stoffen kunnen gefilterd worden, maar Chemelot zal hier nooit in investeren, zolang deze stoffen zonder enige consequentie geloosd mogen worden. Vervolgens worden die stoffen er een aantal kilometer verderop weer uitgefilterd door drinkwaterbedrijven op kosten van de burger.”

Samen met Milieudefensie is XR een petitie tegen de lozingen vanaf Chemelot gestart. Na afloop van de demonstratie meldden zich leden van XR bij de vergadering van het algemeen bestuur van het schap. Daar maakten ze gebruik van hun inspreekrecht.

De Maas is een belangrijke bron van drinkwater voor miljoenen Nederlanders, maar wordt mede door lozingen steeds viezer. Volgens XR heeft Nederland de slechtste kwaliteit van het oppervlaktewater van Europa. Het zou vrijwel nergens voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).