Plasterk spreekt vrijdag met laatste vier partijleiders

Verkenner Ronald Plasterk voert vrijdag gesprekken met leiders van de overgebleven vier partijen die in ieder geval één zetel hebben binnengesleept bij de verkiezingen van vorige week. Hij gaat achtereenvolgens in gesprek met Mirjam Bikker (CU), Laurens Dassen (Volt), Joost Eerdmans (JA21) en Chris Stoffer (SGP). DENK staat ook op drie zetels, maar voorman Stephan van Baarle weigert met Plasterk in gesprek te gaan, omdat hij de verkenner als “de boodschapper van extreemrechts” ziet.

Woensdag sprak Plasterk al met de leiders van de vier grootste partijen PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en NSC. Donderdag was het de beurt aan D66, BBB, CDA, SP, FVD en PvdD.

Het lijkt na deze gesprekken nog steeds een lastige puzzel te worden voor Plasterk. De VVD wil niet in een kabinet, en Pieter Omtzigt van NSC maakte duidelijk moeite te hebben met standpunten uit het PVV-verkiezingsprogramma. Die zijn volgens hem niet te rijmen met de Grondwet, en daar wil hij eerst duidelijkheid over. Ook Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) maakte duidelijk dat hij niet met de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen, in een kabinet stapt.

Als alles volgens planning verloopt, brengt Plasterk volgende week verslag uit van zijn gesprekken. De nieuwe Tweede Kamer zal daar dan later over debatteren.