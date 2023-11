Ouwehand: nieuw kabinet moet rechtsstaat respecteren

Het is “urgenter en zorgwekkender dan ooit” geworden of een nieuw kabinet de rechtsstaat wel respecteert, zegt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Dat een nieuw kabinet dat doet, is dan ook haar voornaamste boodschap aan verkenner Ronald Plasterk.

Het initiatief om te komen tot een nieuwe kabinet moet aan NSC en GroenLinks-PvdA worden gegeven, vindt Ouwehand. Dat heeft ze in haar gesprek met Plasterk geadviseerd. Als de PVV het voortouw blijft houden, komt er geen regering “die de rechtsstaat respecteert en die ook minderheden gewoon beschermt”, zei ze na afloop van het gesprek met de verkenner.

Ze vindt het niet vreemd om GL-PvdA het initiatief te geven, terwijl deze partij niet de grootste is geworden. “Het is vooral gek als we een regering zouden vormen die aan alle kanten de rechtsstaat niet respecteert”, zei Ouwehand.

“De taak van de volksvertegenwoordiging is echt heel nadrukkelijk het beschermen van de rechten van minderheden”, zegt Ouwehand. Zonder de PVV te noemen verwijst ze wel degelijk naar die partij: Geert Wilders heeft in het programma van zijn PVV onder meer staan dat moskee├źn dicht moeten en er een verbod komt op de koran.

Ze verwijt de VVD “met vuur te hebben gespeeld. Zij hebben het vorige kabinet expres laten vallen over de ruggen van kwetsbare vluchtelingen, puur vanuit het partijpolitieke belang zodat ze dan campagne konden voeren op migratie. Vervolgens hebben ze ook de deur opengezet voor de PVV.” Daardoor is de partij van Wilders de grootste geworden, “waarbij we er niet op kunnen vertrouwen dat die rechtsstaat veilig is”, zegt Ouwehand.

Verder heeft Ouwehand nog wat persoonlijks uitgepraat met Plasterk. Zij stemde niet in met zijn benoeming als verkenner en heeft hem uitgelegd waarom. Ze liet voorafgaand aan het gesprek een paar columns zien aan de pers over bijvoorbeeld stikstof en klimaatactivisten, die Plasterk schreef voor De Telegraaf. Ze wilde het daar “gewoon open en direct” met hem over hebben. Ouwehand zou zelf iemand anders hebben aangewezen als verkenner omdat Plasterk volgens haar klimaatactivisten criminaliseert en opruiende columns schrijft. “En dat heb ik rechtstreeks uitgesproken”, aldus de leider van de dierenpartij na het gesprek.