Ministerie: ‘escape’ voor LUMC na wegvallen kinderhartchirurgie

Demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft een “escape” voor het LUMC om de status van academisch ziekenhuis te behouden als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt. Het medisch centrum in Leiden krijgt 2,5 jaar de tijd om nieuwe specialistische kinderzorg uit bijvoorbeeld het Erasmus MC op te bouwen. De advocaat van het ministerie heeft dat donderdag gezegd tijdens een bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht.

Het ziekenhuis in Leiden zit daar niet om te springen. Dan haal je een goed functionerend onderdeel weg uit het ene ziekenhuis, terwijl het andere ziekenhuis de zorg weer moet opbouwen. Dat gaat kwaliteitsverlies opleveren voor de specifieke groep patiƫnten, waarschuwt het LUMC.

De bodemprocedure gaat over de vraag of minister Kuipers de juiste procedure heeft gevolgd bij het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMCG in Groningen. Leiden/Amsterdam en Utrecht dreigen het recht te verliezen om die operaties uit te voeren.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft eerder gewaarschuwd dat het LUMC zijn status als academisch ziekenhuis kan verliezen als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt. Dat zou slecht zijn voor de kwaliteit van alle zorg in dat ziekenhuis.