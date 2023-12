Gemeente kan noodlijdende Rotterdam Pride niet financieel helpen

De gemeente Rotterdam kan de noodlijdende stichting die de Rotterdam Pride organiseert niet financieel ondersteunen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De Stichting Rotterdam Pride (SRP) had aan de gemeente om financiële steun gevraagd, omdat er een tekort is ontstaan en de stichting niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

De gemeente zou de SRP graag willen helpen en heeft ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, zo staat in de brief. Maar Rotterdam is “gebonden aan voorwaarden voor het bieden van noodsteun, waarbij de Europese regelgeving voor staatssteun in acht moeten worden genomen”.

De situatie van de SRP “voldoet helaas niet aan de voorwaarden”, aldus het college. “Ten eerste omdat het financiële knelpunt niet uitsluitend door externe, niet te beïnvloeden factoren is ontstaan, zoals de noodsteunregelingen tijdens de coronapandemie. Ten tweede omdat niet uitgesloten kan worden dat er ook andere aanbieders zijn die de activiteiten over kunnen nemen. Beide zijn voorwaarden voor het kunnen bieden van noodsteun.”

De SRP organiseert jaarlijks activiteiten tijdens de Rotterdamse editie van de Pride, die een week duurt. Een derde van de activiteiten tijdens de Prideweek organiseert de stichting zelf. Twee derde van de activiteiten zijn het initiatief van andere organisaties, bijvoorbeeld de bekende Pride March.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van dit besluit zijn voor het doorgaan volgend jaar van Pride in Rotterdam. Hoe hoog de financiële nood van de SRP is, wil de gemeente niet zeggen. De Stichting Rotterdam Pride was maandag niet bereikbaar.