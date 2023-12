Steven van Weyenberg nieuwe staatssecretaris OCW

Steven van Weyenberg (D66) wordt de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij volgt de vorige week afgetreden Gunay Uslu op. Zij vertrok uit het demissionaire kabinet om reisorganisatie en familiebedrijf Corendon te gaan leiden.

Van Weyenberg neemt dinsdag, net als tientallen anderen, afscheid als lid van de Tweede Kamer. Woensdagmiddag wordt hij door de koning als staatssecretaris be√ędigd.

De D66’er was Kamerlid sinds 2012. In het toen al demissionaire kabinet-Rutte III volgde hij in de zomer van 2021 Stientje van Veldhoven op als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

D66-partijleider Rob Jetten zegt het enorm te waarderen dat Van Weyenberg bereid is de functie van staatssecretaris van Cultuur en Media op zich te nemen. “Hij is een van onze meest ervaren Kamerleden, was al eens staatssecretaris, schreef mee aan het coalitieakkoord en is een uitstekend onderhandelaar. Een gedegen kracht, met een groot hart voor cultuur en media.”

Van Weyenberg zegt dat er nog genoeg te doen is, ook al is het kabinet demissionair. “Met veel energie ga ik aan de slag.”