Groningse commissaris: woede over beschamende crisis Ter Apel

Groningse bestuurders zijn “hartstikke kwaad en gefrustreerd” over het onrecht dat mensen die bescherming zoeken wordt aangedaan in Ter Apel. Een geëmotioneerde commissaris van de Koning René Paas zei dat in een emotionele rondvraag in de Provinciale Staten van Groningen.

In het aanmeldcentrum Ter Apel overnachtten de afgelopen tijd tussen de 2300 en 2500 asielzoekers, terwijl er plaats is voor maximaal 2000. Burgemeesters en de commissaris in Groningen besloten deze week in de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie dat de gemeente Groningen honderd extra plekken regelt en Stadskanaal tweehonderd “om niet door de humanitaire ondergrens te zakken”. Paas heeft “zelden zulke emotionele vergaderingen meegemaakt. Bestuurders die het over het algemeen droog houden schoten vol.”

De commissaris spreekt van een beschamende crisis in Ter Apel die nog niet voorbij is. “Als Nederlandse bestuurders op hun handen blijven zitten breekt hier de pleuris uit.” Ook in andere provincies komen regietafels bij elkaar en leden van het kabinet en burgemeesters in het land bellen rond, aldus Paas. Maar omdat de “zeer noodzakelijke” spreidingswet er niet is hebben zij geen formele bevoegdheden. Evengoed is “goede wil niet overal aanwezig”, aldus de commissaris.

Het kabinet heeft beloofd dat het niet meer zou voorkomen dat er meer dan 2000 mensen moeten verblijven in Ter Apel, maar komt die belofte niet na. Volgens Paas ook omdat het afhankelijk is van medewerking van anderen. De ChristenUnie opperde om elders in het land capaciteit in bijvoorbeeld hotels te huren en de rekening desnoods naar het Rijk te sturen. Paas noemde dat een “denkbaar actiemiddel”, maar wil dat “heel ruige” instrument vooralsnog niet inzetten omdat andere gemeenten daar het gezag hebben. Bovendien is het vanwege mogelijk verzet “de vraag of bussen hun bestemming zullen bereiken.”