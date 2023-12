Kerkgebouw Rotterdam verwoest door brand, omwonenden weer thuis

De omwonenden van de brand die woensdagavond woedde in een kerkgebouw in Rotterdam zijn weer thuis. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de bewoners van de tien à vijftien ontruimde woningen afgelopen nacht weer konden terugkeren. Een deel van hen had inmiddels onderdak gezocht bij familie of kennissen.

De brand in het kerkgebouw in de wijk Overschie brak rond 22.45 uur uit. Het gebouw wordt doordeweeks verhuurd, maar op het moment dat de brand ontstond waren er geen mensen binnen, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Op de website van de Bethelkerk, die in het pand gevestigd is, staat dat er tot 22.00 uur een bijeenkomst bezig was.

De Bethelkerk is aangesloten bij de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ook onder meer de evangelische kerkgemeenschap Divine Romance Ministries en de groep Kerk aan Huis maken gebruik van het pand. Die laatste gemeenschap roept op sociale media op tot gebed.

Door de brand is het dak van het kerkgebouw aan de Oranjestraat in gestort. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie en brandweer doen daar in de loop van de ochtend onderzoek naar, als het buiten wat lichter is geworden, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.