9 maanden cel voor complotdenker Huig Plug

De rechtbank in Breda heeft vrijdag negen maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk opgelegd aan de bekende complotdenker Huig Plug (55). De rechtbank stelt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan stalking, opruiing en smaad. De Katwijker beschuldigde slachtoffers op sociale media van kindermisbruik en kindermoord.

Plugs neef en cameraman Pieter P. (41) uit Katwijk kreeg een celstraf opgelegd van 66 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur. De Haagse Marlies van M. (59) kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 180 uur.

Volgens complottheorie├źn van het drietal bestaat er een Haags pedonetwerk. Ze beschuldigen onder anderen voormalig topambtenaar Joris Demmink en de echtgenoot van een rechter van het gerechtshof in Amsterdam van seksueel misbruik. Die echtgenoot is de ex-partner van Van M. Zij stelt dat hun dochter door hem is misbruikt. Van M. werd niet veroordeeld voor stalking, wel voor smaad en opruiing. De rechtbank gelooft dat ze dacht dat er iets moest gebeuren en overtuigd was van de waarheid van haar dochters verhaal.

Plug en P. gingen volgens de rechtbank “klakkeloos” mee in dat verhaal en verschenen vier keer aan het huis van de rechter met een megafoon. Ze riepen dat de rechter corrupt is en dat haar man een pedofiel is. Dat werd online geplaatst. In de ogen van de rechtbank werden zij “publiekelijk veroordeeld en aan de schandpaal genageld”.

Demmink zou volgens de drie een leidende rol hebben in het pedonetwerk. Hij zei dat hij doodsbedreigingen kreeg. “Een makkelijk slachtoffer”, aldus het Openbaar Ministerie, omdat zijn naam al eerder in verband werd gebracht met misbruik. Hij werd niet vervolgd door gebrek aan bewijs. Er werden ook nog andere vermeende misbruikers genoemd. Een slachtoffer en zijn dochter vertelden eerder in de rechtszaal dat het een enorme inbreuk had op hun privacy. Hun namen zouden nog steeds online staan.

De rechtbank legde de complotdenkers ook een contactverbod op met de slachtoffers. Daarnaast mogen zij op sociale media geen namen meer noemen rondom het vermeende misbruikverhaal. P. liet tijdens het vonnis direct weten dat hij in hoger beroep gaat.

Plug wraakte eind oktober nog de rechtbank in zijn strafzaak. Hij vond dat zijn dossier niet compleet was en verweet de rechters vooringenomenheid. Later trok hij het wrakingsverzoek in.