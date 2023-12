Burgemeester Den Bosch niet vervolgd, OM seponeert aangiften

Burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Den Bosch wordt niet vervolgd voor groepsbelediging. Het Openbaar Ministerie heeft alle 27 aangiften van discriminatie tegen hem geseponeerd.

De aangiften tegen de burgemeester werden gedaan na uitspraken van hem tijdens een bewonersbijeenkomst eind oktober over de mogelijke komst van opvangcentra voor asielzoekers in Den Bosch. Een vrouw gaf toen haar mening over asielzoekers uit Syrië. Ze zei onder meer: “[…] Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan”. De burgemeester reageerde daarop met: “Dat is niet waar, dat is Marokko”. De uitspraak is te horen en te zien op een filmpje dat een bezoeker van de bijeenkomst maakte en via social media verspreidde.

Het OM concludeert dat de burgemeester echter geen strafbare uitingen heeft gedaan. Volgens het OM kan de reactie van de burgemeester worden gezien als een reactie op overlastgevende Marokkaanse asielzoekers. “Hierbij gaat het niet om een beledigende uitspraak gericht op een groep mensen wegens hun ras, maar eerder om een uitspraak over het gedrag van een specifieke groep. Dit valt niet binnen de discriminatieartikelen uit het Wetboek van Strafrecht”, aldus het OM vrijdag.

De besturen van moskeeën Arrahma en Attakwa en de Stichting Marokkaanse Jongeren in Den Bosch lieten eerder weten “verbijsterd” te zijn door de uitspraak. De bijna dertig mensen die aangifte deden, voelen zich volgens het OM gekwetst en beledigd. “Ze vinden dat de uitspraak een negatieve weerspiegeling vormt van Marokkaanse mensen en een schadelijke impact heeft op zowel henzelf als anderen in hun gemeenschap”, aldus het OM.

Mikkers zei later over zijn uitspraak dat wat hij had gezegd, hij zichzelf erg kwalijk neemt. “Ik had de context van hetgeen wat ik bedoelde veel beter moeten schetsen. Nu lijkt het alsof ik de Marokkaanse gemeenschap in mijn stad, in ons land, als een overlastgevende groep Nederlanders zie. Dat is niet zo, dat is ver van hoe ik ben.”

Het aan het Amsterdamse parket verbonden Landelijk Expertise Centrum Discriminatie heeft de zaak beoordeeld om mogelijke belangenverstrengeling te vermijden, aldus het OM. “De burgemeester van Den Bosch maakt immers deel uit van de lokale driehoek waarin ook de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant zit.”