Wageningen maakt extra plaats voor 50 asielzoekers

In hotel WICC in Wageningen is vanaf volgende week plaats voor vijftig asielzoekers. De gemeente heeft vrijdag besloten deze extra opvang toe te staan om de nijpende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen vraagt zich wel af wat het Rijk heeft gedaan “om deze situatie te voorkomen”.

In Wageningen zijn al twee asielzoekerscentra en een andere noodopvanglocatie. Ook wonen er gevluchte Oekraïners in de Gelderse plaats, die nu in totaal ruim duizend vluchtelingen onderdak biedt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag de asielzoekers maximaal drie maanden in de hotelkamers onderbrengen. Voorwaarde is dat de vluchtelingen daarna naar een reguliere opvang in Wageningen of in de regio vertrekken. Het COA moet bovendien zorgen voor opvang en begeleiding van de extra groep asielzoekers die Wageningen gaat opvangen.

Burgemeester Vermeulen: “De situatie in Ter Apel is wederom uit de hand aan het lopen. Dit had niet meer mogen gebeuren. We willen in Wageningen echter niet meewerken aan het slepen met mensen van de ene naar de andere plaats.”