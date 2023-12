Stilgelegde bakkerijketen weer open na hygiëneprobleem

De bakkerijketen in Brabant en Gelderland die vorige week is stilgelegd omdat het bedrijf zich niet hield aan hygiëneregels is weer in bedrijf. Dat meldt Bakkerij Van Keulen op haar website.

De bakkerij meldt dat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) “een mogelijke bron van besmetting in het aanvoermagazijn van onze bakkerij in Gameren” had geconstateerd. “Het adequate handelen van het team in samenwerking met de NVWA hebben ervoor gezorgd dat we per 11 december weer volledig operationeel zijn!”, aldus de bakkerij.

De NVWA zei vrijdag dat sommige overtredingen zo ernstig waren “dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid”. Vanwege de privacy meldde de toezichthouder niet wat er precies mis was en om welke bakkerij het ging. Wel gaf de NVWA aan dat de hoofdbakkerij was gesloten en als gevolg daarvan er geen brood meer lag in de veertien filialen van het bedrijf.

Omroep Brabant meldde dat het om Bakkerij Van Keulen ging, een keten die vestigingen heeft in onder meer Den Bosch, Rosmalen, Tiel en Zaltbommel.