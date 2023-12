Oproep Stadskanaal aan andere gemeenten: vang asielzoekers op

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft unaniem een motie aangenomen waarin andere gemeenten worden opgeroepen asielzoekers op te vangen. Dat gebeurde maandagavond tijdens een ingelast spoeddebat over de crisisopvang van asielzoekers in de gemeente. Burgemeester Klaas Sloots verwacht niet dat de motie enkel symbolische waarde heeft, maar hoopt hiermee “de handen op elkaar te krijgen” bij andere gemeenten. En dan in het bijzonder de gemeenten buiten Groningen.

Sloots laat na afloop van het korte debat weten “heel blij” te zijn met de steun vanuit de gemeenteraad voor de tijdelijke nachtopvang die donderdag opende in Stadskanaal om Ter Apel te ontlasten. “Ik had ook niet anders verwacht”, zegt Sloots.

De boodschap van de motie is volgens Sloots vooral gericht aan gemeenten buiten Groningen. Volgens de burgemeester doen de provincie Groningen en de Groningse gemeenten meer voor de asielopvang dan andere delen van Nederland.

Sloots geeft aan dat de motie gestuurd wordt naar alle andere gemeenten in Nederland in de hoop dat die ook daar wordt aangenomen. “Dit is wat er binnen onze macht ligt”, zegt hij daarover. Ook wil Stadskanaal dat de Eerste Kamer opschiet met de behandeling van de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over het land.

In de motie staat onder meer dat een groot deel van de Nederlandse gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt in de opvangcrisis. En dat “actie nu nodig is en dat het klaar moet zijn met wegkijken en treuzelen”.

In Stadskanaal zijn vorige week verwarmde tenten neergezet die plek bieden aan tweehonderd mensen. Asielzoekers die ’s avonds of ’s nachts nog bij het aanmeldcentrum in Ter Apel arriveren, worden daarnaar toegebracht. Wethouder Ingrid Sterenborg gaf tijdens de vergadering aan dat tot nu toe dagelijks tussen de vijftig en honderd asielzoekers er gebruik van maken.

In een studentencomplex in de stad Groningen zijn sinds vrijdag nog eens honderd opvangplekken beschikbaar.