Waterstand grote rivieren stijgt snel, schap neemt maatregelen

De waterstand in de grote rivieren is snel aan het stijgen door de afvoer van smelt- en regenwater uit het stroomgebied van de Rijn in Zwitserland en Duitsland. Rijkswaterstaat verwacht dat de piek maandag wordt bereikt. Het water komt dan ongeveer een halve meter hoger te staan dan tijdens de hoogwaterpiek in november. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

Rivierenland beheert de dijken en keringen vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland. Het schap heeft het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg alweer weggesleept. Dat gemaal ligt op de plek waar de Linge begint vanuit de Rijntak Pannerdensch Kanaal en zou de afvoer van de watermassa hinderen. Het schap is bezig met de bouw van een nieuw gemaal op dezelfde plek. Het bouwterrein is maandag voor de tweede keer in dit hoogwaterseizoen ontruimd, want het zal onderlopen.

Het Hollands-Duits gemaal in de Ooijpolder bij Nijmegen pompt om de vele kwel te bestrijden. Kwel is grondwater dat door hoge waterstanden in de rivier achter de dijken omhoogkomt. Door kwel kunnen sloten overlopen. Overal langs de grote rivieren en vooral langs de Waal is veel overlast van kwel, omdat de bodem totaal verzadigd is door de vele regen. Volgens waterschap Rivierenland is er sprake van extreem weer.

Waterschappen krijgen veel klachten van mensen bij wie water in de kruipruimte staat. Dat komt volgens de schappen door de extreem hoge grondwaterstand. Het water in de bodem loopt niet meer weg naar sloten of kanalen en komt door de bodem naar boven. Daar is niets aan te doen, want de waterschappen voeren al een maximale hoeveelheid water af. Het enige wat helpt is volgens de schappen een langere, droge periode zonder regenbuien. Het water in kruipruimtes zakt dan vanzelf weer weg.

Rijkswaterstaat verwacht vanaf het weekeinde verhoogde waterstanden, waardoor uiterwaarden, zomerkades en buitenpolders gaan onderlopen. Ook de rivierkades in onder meer Arnhem, Nijmegen en Tiel komen opnieuw onder water te staan. De waterbeheerder denkt dinsdag dat de hoogste waterstand net onder de 14 meter boven NAP bij Lobith zal blijven. Ook op de Maas gaat de waterstand weer wat omhoog, maar dat leidt naar verwachting niet tot problemen.