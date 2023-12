Tweede Kamer neemt afscheid van SP-leider Marijnissen

In de Tweede Kamer is dinsdag afscheid genomen van SP-leider Lilian Marijnissen, die afgelopen weekend haar vertrek aankondigde. De fractievoorzitter van de SP meldde toen dat haar partij “een nieuw gezicht” nodig heeft na opnieuw verloren verkiezingen.

“Er is weinig meer eervol dan het zijn van een volksvertegenwoordiger”, las Tweede Kamervoorzitter Roelien Kamminga voor uit een afscheidsbrief van Marijnissen. Zij dankte onder anderen medewerkers van de Tweede Kamer, van haar fractie en de leden en stemmers van de SP. “En iedereen uit de samenleving die me heeft gewezen op misstanden en verbeteringen. Die me ontvangen heeft in heel het land. En al die mensen die samen met ons in actie kwamen.”

Kamminga zelf noemde Marijnissen in haar toespraak een “volksvertegenwoordiger pur sang” die “het liefst het land in gaat om actie te voeren”.”Ik denk dat ik namens alle leden hier aanwezig mag stellen dat het voor de Kamer een groot gemis zal zijn”, aldus de Kamervoorzitter over haar vertrek.

Het zijn van volksvertegenwoordiger kreeg Marijnissen volgens Kamminga “met de paplepel ingegoten” door “vol trots de voetsporen te volgen van je vader”, oud-SP-leider Jan Marijnissen. Volgens Kamminga leerde de Kamer Marijnissen kennen als iemand “met de voeten in de klei. Je bent gedreven, daadkrachtig en bovenal betrokken.”

Marijnissen vroeg tot slot nog aandacht voor zogenoemde zorgbuurthuizen, een initiatief van de SP. “Oud kunnen worden in je eigen buurt”, zoals ze die omschreef. Ze nodigde iedereen uit om in Oss zo’n instelling te bezoeken om “inspiratie op te doen”. Aan het eind kreeg Marijnissen een staande ovatie van de Tweede Kamer.

Bij de afgelopen verkiezingen behaalde de SP vijf zetels, vier minder ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Het was de zevende verkiezingsnederlaag op rij sinds ze in 2017 Emile Roemer opvolgde. Na afloop zei Marijnissen tegen verzamelde pers te hopen dat haar beslissing om te vertrekken “een wijs besluit is” en dat het de SP “veel mooie nieuwe dingen gaat brengen”. Ze maakt plaats voor een nieuwe leider op aandringen van de partijtop. Wat ze gaat doen, weet ze nog niet. “Ik heb nog geen enkel idee. Even bijkomen en hopelijk kan ik snel weer met iets anders moois aan de slag.”

Woensdag maakt de SP bekend wie het van Marijnissen overneemt en de fractie in de Tweede Kamer gaat leiden.