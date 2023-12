PFAS aangetroffen in zeeschuim langs Nederlandse kust

Het zeeschuim langs de Nederlandse kust bevat PFAS. Dat komt naar voren uit metingen die de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren. Het RIVM heeft deze metingen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geanalyseerd.

“Het is onduidelijk wat de concentraties PFAS in zeeschuim betekenen voor de gezondheid van bijvoorbeeld zwemmers, surfers of strandwandelaars”, meldt het RIVM. “Informatie over hoeveel zeeschuim mensen binnenkrijgen bij verschillende activiteiten in zee of langs het strand ontbreekt.”

De metingen in Nederland volgden op onderzoek in Vlaanderen naar PFAS in zeeschuim. In Vlaanderen waren de PFAS-concentraties in de zeewatermonsters veel lager dan in de zeeschuimmonsters. Dit geldt ook voor de monsters die van het Nederlandse zeewater zijn genomen. Zwemmen in zeewater is daarom geen reden tot zorg voor de gezondheid, aldus de provincie Zeeland.

De drie provincies hebben op twee momenten monsters laten nemen van het zeeschuim op veertien verschillende locaties aan de Nederlandse kust.

PFAS zijn chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsdefecten.