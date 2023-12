Burgemeester Vlaardingen sluit opnieuw pand na explosies

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen sluit nog een pand in de Zuid-Hollandse plaats na opnieuw een explosie in de nacht van dinsdag op woensdag. Het gaat om het bedrijfspand aan de Wilhelminastraat waar de ontploffing was, meldt de gemeente woensdag.

De burgemeester sloot vorige week al een woning in de Gretha Hofstralaan en een bedrijfspand in de Koninginnestraat met aangrenzende woning na eerdere explosies. In Vlaardingen zijn dit jaar zes explosies geweest en een poging daartoe, waarvan de politie vermoedt dat ze verband met elkaar houden. Een loodgieter zou volgens verschillende media het doelwit zijn, maar de politie doet daar geen uitspraken over.

De burgemeester neemt de situatie volgens een verklaring van de gemeente zeer hoog op. “Deze maatregel heeft veel impact voor de bewoners en bedrijfsvoering. Maar tegengaan van risico’s en het veiligheidsgevoel voor omwonenden in de omgeving gaat voorop”, staat in het persbericht.

De explosie in de nacht van dinsdag op woensdag in de Wilhelminastraat was bij een garage, meldde de politie eerder. De deur van de garage raakte ontzet en ook een naastgelegen woning liep schade op.