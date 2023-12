Rode Kruis: afspraken klimaattop Dubai gaan niet ver genoeg

Het Rode Kruis “mist urgentie” in de slotverklaring van de klimaattop in Dubai (COP28). Woensdag is een akkoord bereikt over de verklaring, maar daar is de hulporganisatie niet tevreden over. Het Rode Kruis vindt dat de afspraken niet ver en snel genoeg gaan. De organisatie “vreest voor grote gevolgen voor mensen in kwetsbare gemeenschappen”.

In de slotverklaring worden landen opgeroepen om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Volgens het Rode Kruis zijn de afspraken daarover niet voldoende. Ook betreurt de hulporganisatie het dat er geen “verregaande financiĆ«le afspraken” zijn gemaakt om gemeenschappen die nu te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering te helpen. Daar zou meer geld voor nodig moeten zijn.

“Alleen al in de afgelopen twee weken, terwijl de klimaattop aan de gang was, hebben hulpverleners en vrijwilligers van het Rode Kruis mensen geholpen na overstromingen in Kenia, Angola, EthiopiĆ«, de Dominicaanse Republiek en Tanzania”, zegt Derk Segaar van het Rode Kruis. “Mensen hebben al te maken met de gevolgen van extreem weer. Naarmate de klimaatverandering ernstiger wordt, zullen de noden alleen maar meer toenemen. Daarom herinneren wij de wereld eraan dat woorden nooit genoeg zijn. We hebben actie nodig. Geen stappen, maar sprongen vooruit.”