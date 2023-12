Onderhandelende partijen willen pas op plaats met spreidingswet

De partijen die de komende weken gaan praten over de eventuele vorming van een nieuw kabinet, willen dat het demissionaire kabinet en de Eerste Kamer pas op de plaats maken met de behandeling van de spreidingswet, in ieder geval voor de duur van de formatie. VVD-fractieleider Dilan Yesilgöz diende daartoe een verzoek in, gesteund door PVV, NSC en BBB.

De motie leidde tot grote verontwaardiging en boosheid bij de meeste andere partijen, omdat de Tweede Kamer er al mee heeft ingestemd. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer en zou medio januari worden behandeld. “Dit is toch geen porem en het toont disrespect naar de Eerste Kamer”, foeterde D66-leider Rob Jetten. Hij sprak van “staatsrechtelijk vandalisme”. Ook de SGP zette grote vraagtekens bij deze staatsrechtelijk opmerkelijke beweging.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vindt dat de VVD hiermee een grote streek levert naar de eigen partijgenoot. De spreidingswet is ingediend door VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (asielbeleid). Ze wil hierover een hoofdelijke stemming zodat ze kan zien “welke mensen in de VVD-fractie een eigen partijgenoot laten vallen”. Ook Van der Burg zelf is Kamerlid voor de VVD.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans meende dat het onderwerp buiten de onderwerpen van het debat ligt en vond dat het moet worden ingetrokken. Tijdelijk voorzitter Roelien Kamminga wees dat verzoek eerst af, maar kwam daar later op terug. Het is volgens haar inderdaad een ongebruikelijke oproep maar ze laat nog uitzoeken door het ministerie van Justitie en Veiligheid of dit verzoek is toegestaan. De uitkomst komt niet meer woensdag, dus ook over de motie wordt niet meer gestemd.

De spreidingswet moet leiden tot een betere verdeling van asielzoekers over het land. Op dit moment zijn er veel te weinig opvangplekken. Gemeenten kunnen volgens de nieuwe wet desnoods gedwongen worden mensen op te vangen. Veel gemeenten en provincies zijn voorstander hiervan en dringen aan op een snelle invoering van de wet.

De VVD-fractie nam al eerder afstand van het wetsvoorstel, dat desondanks een meerderheid haalde in de Tweede Kamer. In de nieuwe Tweede Kamer liggen de verhoudingen evenwel heel anders. Het is nog spannend of het wetsvoorstel in de senaat voldoende steun zou krijgen. Ongeveer de helft van de 75 senatoren lijkt voor de wet.