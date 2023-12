Van der Plas sneert naar VVD om keuze om alleen te gedogen

Caroline van der Plas (BBB) vindt dat de VVD de kiezer heeft “teleurgesteld” met de mededeling om een rechts kabinet alleen als gedoogpartner mogelijk te maken, al benoemt ze de partij niet expliciet. Nog geen 48 uur na de verkiezingen leek het volgens Van der Plas vooral te gaan over de vraag welke partij als eerste aangaf “niet met die of die te gaan”. VVD-leider Dilan Yeşilgöz maakte haar keuze om alleen te gedogen twee dagen na de verkiezingen bekend, nog voordat de verkennende gesprekken waren begonnen.

De BBB-voorvrouw haalt aan dat tijdens de verkiezingen werd geroepen dat de Nederlander op één zou staan (een leus van Wilders) en dat ‘we aan jouw kant’ staan (een leus van Yeşilgöz). Kort na de verkiezingen draaide het evenwel “ineens niet meer om de burgers. Het draaide om de partijen en de poppetjes.” Ze vindt het ergerlijk dat het “elkaar uitsluiten al begonnen” was voordat de beoogde samenwerkingspartners PVV, NSC, BBB en de VVD inhoudelijk met elkaar in gesprek konden.

“Dat is precies wat veel mensen in Nederland nou zo zat zijn”, vindt Van der Plas. “Ga aan de slag, los de problemen op, dat is wat de mensen van ons verwachten.” De gevolgen van “dit soort gedoe” worden volgens de BBB-leider onderschat.