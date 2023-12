Partijen in Kamer positief over afspraken klimaattop in Dubai

In de Tweede Kamer reageren partijen over het algemeen positief op het akkoord dat bereikt is op de klimaattop in Dubai. In de slotverklaring van de bijeenkomst roepen de bijna tweehonderd deelnemende landen op om het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen.

“Goed dat er een akkoord is gekomen. Klimaatbeleid vergt een wereldwijde inspanning en het is daarom goed dat andere landen meer gaan doen bij de overgang van een fossiele naar een duurzame economie”, twitterde Silvio Erkens (VVD). Hij prijst ook het feit dat kernenergie “voor het eerst een grotere rol heeft gekregen”.

Het einde van fossiele brandstoffen is onvermijdelijk, denkt Suzanne Kröger van GroenLinks-PvdA. Haar partijgenoot Joris Thijssen noemt het akkoord “echt goed nieuws voor een veilig klimaat”. Het komt volgens hem nu aan op de uitvoering, ook in Nederland. Nederland moet dan nu ook stoppen met gaswinning op de Wadden, vindt hij.

Wytske Postma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) juicht de uitkomst van de twee weken durende top toe. “Fantastisch om te zien dat er bij 197 landen beweging is om fossiele brandstof af te bouwen. Het startschot voor een wedstrijd die zal voelen als marathon. Maar de eerste belangrijke stap is gezet”, twittert zij.

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren spreekt van een doorbraak. “Dankzij de strijd van activisten wereldwijd erkennen regeringsleiders dat we afscheid moeten nemen van fossiel.” Er moet volgens haar nu snel gewerkt worden aan het beëindigen van fossiele subsidies.