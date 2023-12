In de Brikstraat in de wijk Delfshaven in Rotterdam vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur een explosie plaats. Daarbij liep een persoon lichte verwondingen op.

De politie doet onderzoek naar de ontploffing, waarbij een raam en een deur sneuvelden, maar heeft nog geen aanhoudingen verricht. Mensen die meer informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen.